De dolle dinsdag van Bayat

Door: redactie

30/08/17 - 10u39

De zomermercato nadert zijn einde, wat synoniem staat aan spelersmakelaars die een pak overuren draaien. Mogi Bayat is er zo ééntje van, want gisteren wist hij in de Jupiler Pro League op één dag liefst vijf transfers af te ronden. Hij verloste Anderlecht van Thelin en Ganvoula en bracht Beric naar het Astridpark, waarna hij ook Perbet en Dussenne een nieuwe Belgische werkgever bezorgde. Van een dolle dinsdag gesproken...



