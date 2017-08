Bondsparket maakt extra stukken in dossier Orlando Sa (Standard) tijdig over

Door: redactie

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er in het dossier omtrent de disciplinaire vervolging van Standard-aanvaller Orlando Sa in geslaagd de gevraagde stukken tijdig over te maken aan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Dat heeft bondsprocureur Marc Rubens vanmiddag bevestigd.