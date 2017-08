Verbist: "Wim Smet heeft correct gehandeld in RC Genk - KV Mechelen"

Bewerkt door Glenn Van Snick

28/08/17

© belga.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft vandaag tekst en uitleg gegeven bij de optredens van de Video Assistant Referee (VAR) op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League.

In de partij tussen KRC Genk en KV Mechelen (1-0) kende scheidsrechter Wim Smet aanvankelijk een strafschop toe aan de Limburgers, omdat hij een fout van Mats Rits in de grote driehoek dacht gezien te hebben. Na tussenkomst van de videoref keerde hij op zijn beslissing terug. "Het was een correcte tussenkomst van de VAR", schrijft Verbist op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). "De beelden tonen duidelijk aan dat Mats Rits de bal speelt. Op het tweede beeld is zelfs te zien dat het been van Mats Rits zich voor dat van Marcus Ingvartsen bevindt, waardoor hij eerst de bal speelt. Nadien ontstaat er wel fysiek contact tussen beide spelers. Scheidsrechter Wim Smet heeft correct gehandeld door op zijn beslissing terug te komen en geen strafschop toe te kennen."



Ook in de wedstrijd tussen AA Gent en RSC Anderlecht (0-0) was een test met de videoref ingepland, maar die werd geannuleerd wegens een technisch defect. "Bij deze wedstrijd hebben we beslist om geen VAR in te zetten, wegens een technisch probleem in de communicatie tussen de scheidsrechter en de videoref", herhaalde Verbist. "De optimale werking tussen hen beiden kon niet gegarandeerd worden en dus is de wedstrijd zonder VAR doorgegaan. Het is een technische problematiek die zich niet alleen bij ons voordoet, maar ook al verschillende keren gesignaleerd werd in competities van onze buurlanden die ook de VAR toepassen."