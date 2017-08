Belgian Homeless Cup en Pro League slaan handen in elkaar: "Deze spelers vinden in het voetbal een nieuwe adem"

MH

28/08/17 - 16u06 Bron: Belga

Archiefbeeld van de Belgian Homeless Cup van maart 2017 © belga.

De Belgian Homeless Cup (BHC) is na een unanieme bekrachtiging van de Raad van Bestuur de nieuwe sociale partner van de Pro League, zo maakte de koepelvereniging van de 24 profclubs vandaag bekend. De komende 3 seizoenen zal de organisatie een prominente plaats krijgen in het sociale verhaal van de Pro League. Zo zal de jaarlijkse Kerstactie volledig in het teken staan van de BHC.

"Het inzetten van voetbal als hefboom om kwetsbare groepen opnieuw perspectief te bieden en hen te helpen reïntegreren in de samenleving, is waar communitywerking in onze sport om draait. De Belgian Homeless Cup doet dit reeds 10 jaar op voortreffelijke wijze", reageerde Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League. "De Belgian Homeless Cup telt 36 teams in steden en gemeenten langs weerszijden van de taalgrens. We kiezen er bewust voor om aandacht te besteden aan dak- en thuisloosheid, een lokale problematiek die zowel zichtbaar als verbogen mensen kan treffen. De keuze voor de Belgian Homeless Cup is ook de keuze voor de uitbouw van een globale en structurele samenwerking met een organisatie die reeds jaren lokale samenwerkingen met individuele clubs onderhield. De komende drie seizoenen vormen we één familie, zonder onderscheid."



"Nieuwe adem in het voetbal"

Bert Ballegeer, coördinator van de Belgian Homeless Cup is erg blij met de keuze van de profclubs. "Het partnerschap met de Pro League betekent voor de organisatie maar vooral voor onze voetballers een enorme erkenning. Terug meespelen in de samenleving start bij ons bij het meespelen in een voetbalclub. Spelers die geen dak boven hun hoofd hebben of voor wie een huis nog geen thuis is, vinden in het voetbal een nieuwe adem. Het shirt mogen aantrekken van een profclub en het signaal krijgen dat ze deel uitmaken van die voetbalfamilie betekent een onschatbare stimulans in hun reïntegratieproces. Hun inzet en trots dragen op hun beurt dan bij aan geëngageerde voetbalclubs, die van hun voetbalstadions een thuis voor iedereen maken."



De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 36 lokale teams, verspreid over het ganse land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de samenleving. Eerder waren SOS Kinderdorpen en Damiaanactie de sociale partners van de Pro League, die de zoektocht naar een nieuwe partner in april lanceerde.