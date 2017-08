Le nouveau Vanhaezebrouck est arrivé (benieuwd hoelang hij het volhoudt)

Niels Poissonnier

28/08/17 - 09u37

© photo news.

't Is dezer dagen de goednieuwsshow op AA Gent. Ook al staat het nog steeds voorlaatste met 2 op 15, Hein Vanhaezebrouck is na een week vol gesprekken het toonbeeld geworden van een aanmoedigende coach. Le nouveau Hein est arrivé!

Het aantal opgestoken duimen was niet bij te houden. Bij momenten stak Hein ze zelfs allebei tegelijkertijd in de lucht. En de keren dat hij het niet deed, applaudisseerde hij zodanig dat iedereen - en zeker zijn spelers - het kon zien. Een goede of slechte pass: het maakte niet uit. Het positivisme droop gisteren gewoon van Vanhaezebrouck, slechts af en toe nog eens zwaaiend met de armen of vloekend.



Zou Hein zelf geschrokken zijn van de beelden in Moeskroen? Toen hij na de late 3-2-nederlaag op het veld zijn spelers zó theatraal toesprak dat je blij was dat je zelf niet in die cirkel stond. Los van het feit of Vanhaezebrouck gelijk had - Gent speelde na rust met tien man effectief met te veel schrik - kwam vooral de manier waarop hij zijn analyse gaf slecht over.



Wellicht daarom dat Hein gisteren voor het eerst in jaren geen nabespreking hield óp het veld. Zijn spelers een hand gaan geven, deed hij wél nog. Wat zeggen we? Ze kregen bijna allemaal een aai over hun bol: Esiti, Machado, Kubo. De Buffalo's hebben afgelopen week veel geprat en de gesprekken hebben hun effect niet gemist. Onder meer een nieuwe Hein is het resultaat. Benieuwd hoelang hij het volhoudt.



