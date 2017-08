Antwerp steekt Oostende in zak en as na vijf goals in slotkwartier (3-4)

Door: redactie

27/08/17

video Drie doelpunten, maar toch niet winnen. Oostende blijft in de hoeken waar de klappen vallen. The Great Old lukte het om vier potten te maken in een knotsgekke tweede helft, waardoor de Kustboys troosteloos laatste blijven met nul punten. Een efficiënt Antwerp staat knap vierde.

De protagonisten van dienst in de eerste helft: Knowledge Musona en Franck Berrier. Deze eerste stuitte in een aangenaam wedstrijdbegin nog twee keer op een attente Sinan Bolat, maar tegen een ietwat vreemde panenka van Berrier had de Antwerpse doelman geen verhaal. Corryn legde Canesin neer in de grote rechthoek, en de Fransman nam zijn verantwoordelijkheid. Een gewaagd en mislukt stiftballetje - de bal botste nog voor de doellijn - vond tergend traag de netten. Oostende op voorsprong, voor het eerst dit seizoen in de Versluys Arena. Niet dat Antwerp werd overrompeld. Ivo Rodrigues dreigde twee maal, maar Proto echt schrik aanjagen zat er niet in. Oostende controleerde, Mark Coucke stuurde na lange tijd weer zijn eerste voetbaltweet.

Al had de baas van Oostende daarmee beter even gewacht. 8 minuten waren we ver na de koffiepauze, of de 1-1-gelijkmaker hing al tegen de touwen. Een minstens even eigenaardig doelpunt als de openingstreffer trouwens. Rodrigues - alweer hij - kreeg de bal aan de tweede paal en werkte het leer spectaculair met buitenkantje voet én een achterwaartse koprol voorbij Proto. Alles te herdoen, Oostende was van slag.



Wie echter dacht dat we met de twee vreemde doelpunten alles hadden gezien, was eraan voor de moeite. Een genadig Oostende sloeg namelijk ongemeen hard toe. Volgt u even mee, we starten in minuut 78. Eerst maakte Borges op hoekschop de 1-2, twee minuten later zorgde de aalvlugge Limbombé voor de dubbele Antwerpse voorsprong. Gano deed het thuispubliek vijf minuten voor affluiten heropleven, maar Rodrigues - wat een wedstrijd speelde hij - temperde anderhalve minuut later de hoop alweer snel. De 3-4 van Conte in dezelfde minuut baatte niet meer voor Oostende. Een knotsgek einde, maar Oostende is er niets mee. Yves Vanderhaeghe blijft met zijn manschappen puntenloos laatste, een uiterst efficiënt Antwerp nestelt zich mooi in de top 6 van het klassement.