VIDEO: Anderlecht en Gent blijven achter met ontgoochelend gelijkspel

Door: redactie

27/08/17 - 23u00

© photo news.

video Gent en Anderlecht vertoeven momenteel in de rechterkolom van het klassement in de Jupiler Pro League. Beide ploegen konden een overwinning gebruiken op de vijfde speeldag. Maar in de tweede topper, die maar weinig kon bekoren, van deze eerste Super Sunday vielen geen doelpunten.