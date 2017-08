Opvallend: Gent-Anderlecht ging door zonder videoref na technisch defect

DMM

Hoewel de test met de Video Assistant Referee (VAR) tijdens de competiewedstrijd tussen AA Gent en RSC Anderlecht wel ingepland was, kon er door een technische storing geen videoref tussenkomen in de Ghelamco Arena. Dat heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist bevestigd.

Scheidsrechter Sébastien Delferière stond door een storing op de communicatielijn niet in contact met de videoref in het busje buiten het stadion. "We hebben het communicatieprobleem nog proberen op te lossen voor aanvang van de wedstrijd, maar dat is niet gelukt. Daarop hebben we beslist de test met de VAR te annuleren", zei Verbist.



Het was volgens de scheidsrechtersbaas de eerste keer dat er sprake was van zo'n technisch defect. De veldscheidsrechters onderling stonden wel met elkaar in contact. Die communicatie verloopt immers via een ander kanaal. .