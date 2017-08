AA Gent en Anderlecht scoren niet: hier schiet niemand iets mee op

PJC en JVDV

AA Gent en Anderlecht speelden een match in de lijn van hun seizoensbegin: matig, zonder goals. Het bleef 0-0. Elk een punt: daarmee stijg je niet in het klassement.

"Wij willen voetbal zien." Het wordt stilaan een klassieker. Nadat de fans van Anderlecht vorige week tegen Sint-Truiden hun ongenoegen lieten blijken, deden ze dat nu opnieuw. Dat gebeurde in de Ghelamco Arena reeds in minuut 32. De kritiek van de supporters was niet eens onterecht, hoor. Voor de pauze zette paars-wit, met Gerkens op het middenveld, geen enkele aanval die naam waardig op. Het was - opnieuw - dramatisch.



AA Gent daarentegen toonde wel goeie bedoelingen en speelde met een herkenbaar systeem - 't was niet fantastisch, maar het team van Hein Vanhaezebrouck deed tenminste zijn best. De Buffalo's, met één punt na vier matchen even fel onder druk als de landskampioen, kwamen drie keer dicht bij een voorsprong. Simon trof de paal, Gigot kopte over en Sels had een prima redding in huis op een knal van Marcq. Ruststand: 0-0.



Na de pauze was er nog steeds geen goed voetbal te zien in Gent. De eerste goeie mogelijkheden waren zowaar voor de bezoekers - die kwamen er pas na het uur. Op de tegenaanval kon Onyekuru naar binnen komen en uithalen, maar Thoelen kon pareren. Op de knal van de vrijstaande Trebel, ingevallen voor een leeggelopen Gerkens, moest de keeper niet ingrijpen. Het schot met de rechter belandde in de tribunes. Ook kans drie was voor Anderlecht. Na een slechte hoekschop stond Chipciu oog in oog met Thoelen, maar weer was de doelman paraat. In de nabeurt smeet Asare zich voor de inzet van Hanni. Paars-wit werd gevaarlijker.



Wat Gent daar tegenover zette? Weinig - willen maar niet kunnen. De thuisploeg had véél balbezit, dat wel, en er was een flits van invaller Kubo. De Japanse international, de voorbije weken in de knoop met zichzelf, dribbelde de hele Anderlecht-defensie, maar zijn schot miste richting. Aan de overzijde redde Thoelen wéér goed - nu op een pegel van Bruno, die zijn honderdste match voor Anderlecht afwerkte.



Het werd grimmiger naar het einde toe en het bleef ook wel spannend, maar doelpunten kwamen er niet meer. AA Gent start de competitie zo met 2 op 15, Anderlecht met 5 op 15. Hoeveel krediet hebben Hein Vanhaezebrouck en René Weiler, die in het slot zelfs de vergeten gewaande Harbaoui tussen de lijnen bracht, intern en extern nog? In elk geval: met een punt schoot niemand iets op. Eigen schuld...