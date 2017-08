Club haalt dankzij bepalende Vanaken vijftien op vijftien: 4-0 tegen Standard

Wouter Devynck

27/08/17 - 16u17

© belga.

Beter kan je een Europese kater niet doorspoelen. Met een klinkende zege (in cijfers toch) tegen Standard en een vijftien op vijftien. Met straks Gent en Anderlecht die elkaar punten zullen afpakken, is Club (samen met Charleroi) nu al de winnaar van de speeldag.

Minuut drie: voorbereidend werk Vanaken, assist Limbombe, mistasten Laifis, afwerking Vanaken. Minuut zes: voorbereidend werk Vormer, assist Vanaken, afwerking Wesley. 2-0, match zo goed als gespeeld nog voor hij begonnen was. De Brugse fans uit de bol, maar het eerste wat zowel bestuur als trainerstaf moeten gedacht hebben is wellicht zoiets als 'Waarom kon dit in Godsnaam niet in Athene!?' Het maakte de Griekse tragedie alleen maar onbegrijpelijker. Hoe dan ook, Vincent Mannaert kreeg waar hij op gerekend had. Een reactie. Dubbel zelfs, want hij hoopte ook echt dat AEK een collectieve offday was. Zo zag het er gisteren ook naar uit. Na een kwartier nam Standard wel over, het schot van Dossevi op de buitenkant van de paal, was het sein om Club achteruit te drukken. Alleen kwam daar voor rust niets meer van. Leko drukte trouwens opnieuw zijn stempel met zijn opstelling. Zowel wat systeem betreft, als namen. Opnieuw een 3-5-2 immers. De 4-3-3 van tegen AEK was voor de Kroaat duidelijk niet meer voor herhaling vatbaar. En er stonden maar liefst vijf nieuwe namen aan de aftrap. De geblesseerde Dennis ontbrak logischerwijze. Engels zat met 'transferitis' zelfs niet in de selectie. Het maakte meteen de weg vrij voor aanwinst Decarli om een basisplaats te krijgen. Net als Cools die Palacios verving. Ook Vossen ging eruit, geen nummer tien-rol meer voor hem, die ging naar Vanaken. Grootste verrassing: Refaelov die opniéuw op de bank zat. Neen, echt gelukkig zal die morgen niet het vliegtuig opstappen richting Israël, voor de interlandbreak.

Wie wel gelukkig zijn rustdag zal doorbrengen, is Wesley. Eerste basisplaats van het seizoen en meteen eerste goal. Beloning voor zijn comeback, nadat hij meer dan een maand out was met meningitis. En Vanaken uiteraard, die na zijn wanprestatie in Griekenland, zijn 25ste verjaardag met vertraging toch nog opluisterde. Na rust deed hij er nog een goal bij. Aangespeeld door Wesley, schoot hij via de voet van Scholz de 3-0 binnen. Tja, in de Jupiler Pro League lukt zoiets dan weer wel. Refaelov kreeg trouwens ook zijn moment, iets na het uur mocht hij invallen voor Diaby. Maar blauw-zwart speelde zijn counterkansen niet goed uit. En Horvath had tot tweemaal toe een puike save in huis op opeenvolgende pogingen van Raman en Bokadi. Mechele maakte er op aangeven van Vormer wel nog 4-0 van. Carlinhos schoot de eerredder nog op de paal. Echt sprankelend was het allemaal niet, maar niemand die daar na AEK ook maar iets om maalde. Er was deze keer wél mentaliteit, duelkracht en strijdlust genoeg. En dus kraaide het Jan Breydelstadion van de pret, inclusief Mexican wave. Meer dan een zonnige met zege gekruide zondag hadden de fans duidelijk niet nodig om zich opnieuw te verzoenen met hun favoriete team.



Vijfde zege op vijf zo voor Club, plus nog een bijkomende voor Ivan Leko. Met zijn ingrepen, die deze keer wel succesvol bleken, zal nu nog meer naar de spelers gekeken worden om de Europese afgang te verklaren. De vijftien op vijftien brengt ook de nodige rust in de Brugse tent. Welkom zo net voor de interlandbreak. De ideale manier om over twee weken te hervatten met de wedstrijd op Moeskroen. Op naar achttien op achttien?