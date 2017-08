Zieke Jelle Van Damme past alsnog voor KVO en moet debuut bij Antwerp uitstellen

MH

Zijn debuut in loondienst van Antwerp zal Jelle Van Damme nog even moeten uitstellen. De kersverse aanwinst van The Great old is ziek en zal vanavond niet in actie komen op het veld van KV Oostende. Dat deelde Van Damme zelf mee via zijn Instagrampagina. "Ik wens mijn team het allerbeste voor vanavond", klonk het nog. De 33-jarige verdediger startte afgelopen week aan zijn nieuw avontuur bij Antwerp.