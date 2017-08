Invaller Vetokele loodst STVV voorbij Waasland-Beveren

XC en LUVM

26/08/17

Jonas De Roeck heeft zijn start als coach van STVV niet gemist. Na winst vorige week op Anderlecht, namen dit keer de Truienaars de scalp van Waasland-Beveren: 1-0. De ingevallen Vetokele tekende voor het enige doelpunt. De Kanaries behouden zo hun perfect thuisrapport.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de partij. Pas na 24 minuten zorgde Ibrahima Seck voor het eerste grote gevaar. Na een hoekschop mikte de Senegalees zijn kopbal tegen de paal. STVV reageerde via een prima mogelijkheid voor De Sart. De 20-jarige Belg infiltreerde in de zestien, maar duwde vervolgens het leer over de kooi van Davy Roef.



Vijf minuten voor de koffie liet de debuterende doelman van Waasland-Beveren zijn klasse zien. De goalie had een uitstekende redding in huis op een rake kopbal van Boli. Geen doelpunten dus in de eerste helft. Zo doken beide teams met een brilscore de rust in.



Weinig animo in de beginfase van de tweede helft. 'De Leeuwen' gingen echter wel op zoek naar de openingstreffer, maar toch trilden de netten aan de overkant. Invaller Igor Vetokele strafte twintig minuten voor affluiten zwak verdedigen van Rudy Camacho af en gaf Roef geen kans: 1-0. De bezoekers hadden nadien geen slotoffensief meer in huis. STVV behoudt zo met negen op negen zijn perfect thuisrapport.



Vetokele: "Ken onze coach al lang"

"Een leuke binnenkomer voor mij", aldus Vetokele na afloop. "Ik heb het grootste gedeelte van de voorbereiding door blessures moeten missen en ben dus met een behoorlijke achterstand aan de competitie begonnen. Maar nu ben ik stilaan klaar om de zware concurrentie met de andere aanvallers in onze groep aan te gaan." Overigens was Vetokele één van de weinigen voor wie Jonas De Roeck geen totale onbekende was toen hij een kleine twee weken geleden voor de groep kwam te staan. "Ik ken onze coach al heel lang, dat moet al bijna tien jaar zijn ondertussen. Van bij AA Gent. De weinige keren dat we samen speelden, zag ik al een toekomstige trainer in hem." De Roeck was inderdaad speler van Gent van 2007 tot 2009, maar verloor er zijn vaste stek in de defensie aan Marko Suler toen hij er niet wilde bijtekenen. In die periode speelde hij bij de Gentse beloften met de pas 17-jarige Vetokele samen.



Ampomah (Waasland-Beveren): "Het was een loepzuivere strafschop"

Waasland Beveren liep in Sint-Truiden tegen zijn tweede opeenvolgende nederlaag aan. De ontgoocheling was enorm in de bezoekende kleedkamer op Stayen, vooral bij linkerwinger Ampomah. Tijdens de eerste helft werd die in de zestien van de sokken gelopen door twee Truiense verdedigers, maar ref Boterberg zag geen graten in die fase. "Terwijl het een loepzuivere strafschop was", sakkerde de 21-jarige Ghanees. "Ik kon doorgaan, maar werd door twee man in de sandwich genomen. Bovendien kreeg ik nog een fikse por in mijn zij. De lijnrechter moet dat gezien hebben. Na de match was mijn woede om zijn laksheid bij die fase nog niet bekoeld, neen, want daardoor verliezen we hier weer onnodige punten."