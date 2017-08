Ze flikken het weer: Charleroi in gekke slotfase op en over Essevee

DMM

video Mazzu-time! Het was vorig seizoen al een waar begrip in de Jupiler Pro League, maar nu doet Charleroi het nog maar eens met een 'putsch' in de slotfase van de wedstrijd. Zulte Waregem kwam tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest er in de absolute slotfase toch nog aan geloven: 3-2.

Terwijl het zwaartepunt van deze speeldag vooral op zondagmiddag ligt, mochten Charleroi en Zulte Waregem zich wel als tweede en vierde uit de stand opmaken voor een eerste topper. Beide ploegen willen zich ook deze jaargang weer tonen als vaste waarden in de subtop van het klassement. Het logisch gevolg was een leuk wedstrijdbegin op Mambourg. Baby kon na een lange ren niet besluiten, terwijl ook Zulte Waregem geen vroege treffer kon vieren. Iedereen op de tribunes ging van een doelpuntenloze eerste helft uit, tot Peter Olayinka op slag van rust zijn duivels ontbond. De aanvaller torende hoog boven de rest uit en knikte de 0-1 droog op het bord. In de tweede helft trok de thuisploeg vol naar Bostyns kooi om de achterstand ongedaan te maken. Zulte Waregem loerde op de counter, maar kreeg al gauw wat het verdiende. Benavente strafte een foutje in de verdediging af en Rezaei was er als de kippen bij om de gelijkmaker in doel te schuiven. Charleroi kon zich daarna wel voor het hoofd slaan toen Leya Iseka even aan de aandacht ontsnapte. Het broertje van Michy Batshuayi trapte het leer na een knappe actie op de paal, Marinos liep de 1-2 ongelukkig in doel. De drie punten leken gaan vliegen, maar de Carolo's persten er nog een stevig slotoffensief uit. Baby en Rezaei voelden hun moment gekomen en maakten er in vijf doldwaze minuten nog 3-2 van. Felice Mazzu smeet zich van blijdschap op het gras in Mambourg. Charleroi heeft het opnieuw geflikt.

DAVY DE FAUW: "Bijzonder zuur"

Charleroi blijft het zwarte beest van Zulte Waregem. De bekerwinnaar leek vijf minuten voor tijd de overwinning beet te hebben, maar een doldwaas slot zorgde voor een flinke opdoffer. "We hadden nochtans de match onder controle", zuchtte Davy De fauw. "Maar door enkele scheidsrechterlijke beslissingen kwam Charleroi terug in de wedstrijd. Dit is bijzonder zuur. Al mogen we het niet enkel op de ref steken. Het was niet onze beste match." Toch was de rode kaart voor Julien De Sart een kantelpunt in de partij. Bij de fase kookte de potjes langs beide kanten even over. Ook bij De fauw - normaal de rust zelve. "Baby raakte me met een slag vol in het gezicht. Ik was helemaal over de rooie. In de tunnel ben ik nog naar de scheidsrechter gelopen. De frustratie was bijzonder groot." (VDVJ)



KAVEH REZAEI: "De ban is gebroken"

Vreugde-explosie op Mambourg in minuut 95. Met een duikkopbal bezorgde Kevah Rezaei Charleroi een perfecte 15 op 15. Na afloop stond de Iraniër, met hulp van gelegenheidstolk Mehdi Bayat, de pers te woord. "Ik ben erg gelukkig dat ik scoor. Maar dat ik het team de drie punten bezorg is veel belangrijker." Eerder had de spits ook al voor de 1-1 gezorgd, zijn eerste treffer in loondienst van de Carolo's. "De ban is gebroken, want er was toch wat druk omdat ik in mijn eerste duels niet scoorde. Ik voel me wel elke week beter in deze ploeg." (VDVJ)