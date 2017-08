Weiler durft: Dendoncker niet tegen AA Gent wegens transferkoorts

(PJC/MJR/KTH)

Dendoncker uit, Harbaoui in. Met de rug tegen de muur voert Anderlecht-coach René Weiler twee opvallende wijzigingen door in zijn selectie voor AA Gent. Gedurfd.

Een oud spreekwoord luidt: "Een kat in het nauw maakt rare sprongen." Wel, 't is van toepassing op René Weiler, onder vuur wegens de 4 op 12 en het slechte spel bij Anderlecht.



Hoe anders moeten we de niet-selectie van Leander Dendoncker (22) voor de topper tegen AA Gent omschrijven? Behoudens een ommekeer stapt de RSCA-middenvelder, paradoxaal genoeg wél opgeroepen door Roberto Martínez voor de interlands van de Rode Duivels tegen Gibraltar en Griekenland, morgen niet de bus op voor de verplaatsing naar de Ghelamco Arena.



De reden voor Weilers opmerkelijke keuze: de transferbeslommeringen in Dendonckers hoofd. De West-Vlaming wil zijn prima seizoen graag verzilveren en vroeg intern om een vertrek, maar Anderlecht houdt het been stijf. "En dat weegt onrechtstreeks", gaf Dendoncker deze week nog toe. "Maar ik ben me ervan bewust dat ik absoluut niet goed speel en zal er alles aan doen om snel mijn niveau terug te vinden." Weiler is er evenwel van overtuigd dat dat Dendoncker niet zal lukken, dus achtte hij het beter om hem niet te selecteren - hij wil de focus niet verstoren.



De Zwitser neemt op die manier, in de wetenschap dat de landskampioen móet winnen in Gent, een enorm risico. Niet alleen sportief - als we enkel naar het aanwezige potentieel kijken, kent Dendoncker zijn gelijke niet in de Belgische competitie -, maar ook extrasportief. Want hoe zal de vestiaire, die Dendoncker erg apprecieert, op deze zet reageren? En vindt het bestuur het wel een goed idee om een potentiële recordtransfer - de Belg moet ongeveer 38 miljoen euro kosten - minder dan een week voor 31 augustus uit de spotlights te houden?



U begrijpt: mocht Anderlecht morgen van AA Gent verliezen, dan zal de kritiek extra hard zijn. En zal iedereen vragen: 'Zou het met Dendoncker op het veld anders gelopen zijn?'



Gisteren ontbrak hij alvast op het oefenveld van Anderlecht, hoewel hij zeker niet geblesseerd is. De reden is ons niet bekend, al is een overgang naar Atlético Madrid, Everton of Monaco volgens onze info voorlopig niet nakend. Franse media maken nochtans gewag van "onderhandelingen in afrondende fase met Monaco", maar dat ontkent de entourage van de speler.