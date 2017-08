Door: redactie

25/08/17 - 23u24

In een aangename streekderby tussen KV Kortrijk en Moeskroen, waren het de prestaties van doelmannen Bailly en Kaminski die misschien wel het meest in het oog sprongen. Bailly stopte een penalty, terwijl Kaminski keer op keer pal stond. Enkel op het tegendoelpunt ging de Kortrijk-doelman flagrant in de fout.