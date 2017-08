VIDEO: Spektakelrijke derby tussen KV Kortrijk en Moeskroen levert geen winnaar op

Door: redactie

25/08/17 - 22u24

In een spektakelrijke en aangename derby hebben Kortrijk en Moeskroen vrijdagavond 1-1 gelijk gespeeld. Beide teams maakten aanspraak op meer, maar kunnen evenzeer tevreden zijn met de puntendeling.

"Kan leven met 7 op 15"

"Met een 7 op 15 als balans bij de eerste onderbreking kan ik uiteindelijk wel leven", bedenkt KVK-kapitein Hannes Van Der Bruggen. "Het is jammer dat we vandaag de drie punten niet konden thuishouden. We creëerden wel kansen na de pauze. Kumordzi en Lepoint kwamen een teen te kort, mijn schot ging recht naar Bailly en bij onze mooiste actie mikte Stojanovic in de vlucht voorlangs. Maar we moeten eerlijk zijn: Moeskroen had voor de pauze ook kans op kans afgedwongen. Met dit punt mogen we niet ontevreden zijn. Vorige week hadden we tegen Club Brugge wel meer verdiend, in Eupen werden we dan weer ruim beloond met een zege. Voor de start had de coach 7 of 8 punten vooropgezet voor dit eerste luik, we hebben er 7 gepakt. Met een vernieuwde kleedkamer en een nieuwe staf is dat al bij al niet slecht."