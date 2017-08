Spektakelrijke derby tussen KV Kortrijk en Moeskroen levert geen winnaar op

Door: redactie

25/08/17 - 22u24



In een spektakelrijke en aangename derby hebben Kortrijk en Moeskroen vrijdagavond 1-1 gelijk gespeeld. Beide teams maakten aanspraak op meer, maar kunnen evenzeer tevreden zijn met de puntendeling.

Hoewel Kaminski de beste man op het veld was bij Kortrijk zorgde hij met een flater eveneens voor de gelijkmaker. De doelman hield het schot van Amallah niet vast en zag de bal achter zich in doel verdwijnen. Ook Bailly onderscheidde zich nog door in de 73ste minuut een penalty van Kagé te stoppen.