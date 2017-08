Anderlecht-doelman Boeckx: "Meer druk voor Gent"

Pieter-Jan Calcoen

27/08/17 - 08u00 Bron: Eigen berichtgeving

4 op 12: dat is de balans van Anderlecht momenteel. "Maar Gent staat er nog slechter voor", weet Anderlecht-keeper Frank Boeckx voor de onderlinge confrontatie. "Voor hen is er dus nog meer druk."

Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan Frank Boeckx

Het belooft een wedstrijd onder hoogspanning te worden in de Ghelamco Arena. In de ene hoek is er AA Gent, dat nog maar één punt pakte in de eerste vier matchen. In de andere hoek staat Anderlecht, dat drie punten meer telt, maar erg veel kritiek krijgt omwille van het slechte voetbal.



"We hebben onze start gemist", verbloemt RSCA-keeper Frank Boeckx de feiten niet. "Maar er heerst nog geen crisis. Tuurlijk moeten we voor de spiegel staan. Wat de oplossing kan zijn? Aangezien ik niet speel, is het moeilijk om te zeggen wat er exact fout loopt, maar tegen STVV was het defensief in elk geval niet goed. Dat stevige blok was vorig jaar nog onze sterkte, daar moeten we aan werken."



Goeie match bij de beloften

Tijdens de nederlaag tegen STVV scandeerde het Astridpark de naam van Boeckx, opnieuw fit na blessureleed. "Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan", zegt Boeckx. "Ik heb een goeie wedstrijd gespeeld met de beloften tegen Racing Genk (het werd 0-0, red.) en ik voel me goed. Ach, wie er ook speelt, het collectief is het belangrijkste. We moeten punten pakken, als geldt dat ook voor AA Gent. Zij staan er nóg slechter voor. Ik denk dat er voor Gent dus nog meer druk zal zijn."