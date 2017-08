Officieel: Anderlecht trekt met De Jong vervanger aan voor Roef

TLB/PJC

Landskampioen Anderlecht is een doelman rijker. De 23-jarige Nederlander Boy de Jong ondertekende een contract op Neerpede en maakt per direct de overstap van Telstar. Opvallend: de keeper is de zoon van Max de Jong, sinds 2012 de doelmannentrainer van paars-wit.

Anderlecht was op zoek naar een vervanger voor Davy Roef, die na Matz Sels en Frank Boeckx als derde doelman fungeerde. Paars-wit besloot Roef echter uit te lenen aan Waasland-Beveren en dus moest er nog een doelman bij, ook omdat toptalent Mile Svilar eveneens op weg lijkt naar de uitgang.



"Ik heb er héél veel zin in", gaf De Jong al aan bij Het Laatste Nieuws. "Het is fantastisch dat ik nu opnieuw naar een club van hoog niveau kan trekken. (fijntjes) Al weet ik dat sommigen bedenkingen zullen hebben bij deze overgang."



"Ik snap dat mensen zich vragen stellen bij deze transfer, maar het is níet mijn vader die beslist heeft dat ik deze stap hogerop kan zetten. Hij heeft alleen maar mijn naam op tafel gelegd bij de directie. Meer niet. Ach, ik trek me niks aan van de negatieve commentaren. Integendeel zelfs: ik ben blij dat ik met mijn vader kan samenwerken - het is een droom die uitkomt."



Kongolo en Memphis

"Boy genoot zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag en Feyenoord", schrijft Anderlecht op de clubwebsite over de nieuwste rekruut. "Nadien ontwikkelde hij zich verder bij Excelsior (huur), PEC Zwolle en Telstar. De Jong was van de U15 tot en met de U19 ook Nederlands jeugdinternational, in dezelfde generatie als onder anderen Terence Kongolo en Memphis. In 2011 werd de Jong zo nog Europees kampioen met de nationale U17 en speelde hij ook mee op het WK U17."