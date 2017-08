Geschillencommissie schorst Orlando Sa drie speeldagen, Standard gaat in beroep

Bewerkt door: MH

22/08/17 - 18u45 Bron: Belga

© photo news.

De Geschillencommissie Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Standard-spits Orlando Sa vandaag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 1.200 euro opgelegd. De Rouches hebben intussen laten weten in beroep te gaan tegen de schorsing.

"De Geschillencommissie tolereert in zijn beslissing het ontbreken van een toegepaste reglementering en het feit dat het onmogelijk is voor de speler om de beelden in te kijken die aan de basis liggen van de sanctie", schrijft Standard op zijn website. "De club en de speler kunnen dit standpunt niet aanvaarden en zullen dus in beroep gaan tegen deze beslissing."



De Portugese aanvaller van Standard werd op de derde speeldag van de Jupiler Pro League uitgesloten na een tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR). Het Bondsparket vorderde drie speeldagen voor Sa, maar Standard weigerde dat voorstel. De Rouches vinden dat hun recht op een eerlijk proces geschonden is, omdat het Referee Department van de KBVB de beelden waarover de VAR beschikte niet wil vrijgeven. Ook zou volgens Standard het volledige protocol van het VAR-project niet raadpleegbaar zijn. Vrijdag vroegen de Luikenaars aan de Geschillencommissie zich onbevoegd te verklaren, de commissie sloeg dat in de wind en bevestigde het strafvoorstel van het Bondsparket. Standard startte al een procedure op bij het Bureau Arbitrage van de KBVB "zodanig dat zij deze situatie kunnen uitklaren".



In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen op Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door de VAR wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis van de tv-beelden vrij snel de rode kaart boven. .