Onze Chef Voetbal over Gentse huwelijkscrisis: "Hein heeft na vrijdag wel degelijk een probleem"

Europees uitgeschakeld door het -met alle respect- kleine SCR Altach en een teleurstellende één op twaalf in de competitie. Neen, die seizoensstart kwam zelfs niet voor in de ergste nachtmerrie van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. Onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert laat zijn licht schijnen over de huwelijkscrisis die de Buffalo's momenteel beleven.

Midden de voorbije play-offs, een (belangrijke) speler off the record over één van zijn (belangrijke) medemaats: "(biep) is naar mij gekomen en zei: 'Ik ben de trainer zó moe, ik wil absoluut weg deze zomer.' Ik heb hem geantwoord: 'Ga jij maar achteraan de rij staan, ik ben eerst aan de beurt - ik zit al veel langer met hem opgescheept."



Of nog een geluid uit de kleedkamer: "Ik hoop telkens dat ik voor de rust aan de overzijde van het veld sta, dan moet ik toch al die eerste vijfenveertig minuten niet voortdurend naar het geroep van de trainer luisteren." En zo kunnen we doorgaan...



"Als het op is, is het op"

Ivan De Witte en Michel Louwagie, en bij uitbreiding de hele club, stellen zich luidop de vraag wat de houdbaarheidsdatum is van de dynamiek tussen Hein Vanhaezebrouck en de spelersgroep. "Als het op is, is het op", is de vrees die leeft op het hoogste echelon. Dat vermoeden is enkel maar gegroeid na de desastreuze tweede helft zondag in Moeskroen, waarbij vooral het beeld van de ganse ploeg die tam toeziet hoe vier Moeskroen-spelers bliksemsnel reageren op de gestopte strafschop van Kalinic, de wenkbrauwen doet fronsen in de schoot van de club - 'Brandt het heilige vuur wel nog?'



Even terug naar afgelopen vrijdag, en de persconferentie van Vanhaezebrouck. Hij schoot op alles en iedereen binnen AA Gent - zó er los over, zó politiek incorrect, dat zélfs bestuursleden van andere G5-clubs bij journalisten hun verbazing toonden. Een CEO van een play-off 1-club: "Als mijn trainer mij zoiets zou lappen, heeft hij een groot probleem."



Vanhaezebrouck heeft na vrijdag wel degelijk een probleem in Gent, ook al geloven wij hem als hij zich intern verontschuldigde mocht een en ander "persoonlijk zijn overgekomen". Vanhaezebrouck was gewoon Vanhaezebrouck - hij hoort zichzelf nu eenmaal graag praten, hij noemt de dingen bij naam, en hij vindt van zichzelf dat hij over het krediet beschikt om de show te stelen. En wie weet is dat laatste niet eens onterecht.



