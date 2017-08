Standard vecht disciplinaire vervolging Orlando Sa aan voor het BAS

Door: redactie

Standard Luik stapt naar aanleiding van de disciplinaire vervolging voor Orlando Sa door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat maakten de Rouches vandaag bekend.

De Portugese aanvaller van Standard werd op de derde speeldag van de Jupiler Pro League uitgesloten na een tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR) en daar wringt voor Standard het schoentje. Het Bondsparket vorderde drie speeldagen voor Sa, maar Standard weigerde dat voorstel. De Rouches vinden dat hun recht op een eerlijk proces geschonden is, omdat het Referee Department van de KBVB de beelden waarover de VAR beschikte niet wil vrijgeven. Ook zou volgens Standard het volledige protocol van het VAR-project niet raadpleegbaar zijn. Vrijdag vroegen de Luikenaars aan de Geschillencommissie zich onbevoegd te verklaren, de commissie nam de zaak in beraad en doet in principe morgen een uitspraak.



Standard wacht niet op dat vonnis en start alvast een procedure op bij het BAS. "Zoals aangehaald tijdens de hoorzitting heeft onze club nog steeds geen toegang tot de gebruikte beelden van de uitsluiting en de reglementering met betrekking tot de VAR", klinkt het bij de Rouches. "Aangezien de Geschillencommissie nog niet over alle elementen beschikt om zich uit te spreken, heeft onze club beslist om een beroep te doen op het Arbitragehof, zodat zij deze situatie kan uitklaren."



In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na met een trap achter het steunbeen op Steven De Petter. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door de VAR wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis van de tv-beelden vrij snel de rode kaart boven.