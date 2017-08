Jelle Van Damme tekent voor twee jaar bij Antwerp: "Kijk er enorm naar uit om voor deze fans te spelen"

Door: redactie

Wat nu toch al een tijdje in de lucht hing is nu ook officieel geworden: Jelle Van Damme is de nieuwste aanwinst van promovendus Antwerp. De verdediger tekende een contract van twee seizoenen op de Bosuil.

"Ik kijk er enorm naar uit om voor de supporters van deze club te spelen", vertelt de 33-jarige linkspoot in een eerste interview op de clubwebsite. "Doordat vrienden van mij supporter van Antwerp zijn, ben ik de club meer en meer beginnen volgen. Na de promotie weet ik nog dat ik onder vrienden zei dat ik ooit wel voor Antwerp zou willen spelen. Dat dat nu ook zal gebeuren, is een samenloop van omstandigheden. Ik dacht erover om na het seizoen in de Amerikaanse competitie naar België terug te keren."



D'Onofrio

"Ik had een vriendschappelijk gesprek met Luciano D'Onofrio. Het klikt al lang tussen ons. Hij is een belangrijke figuur in mijn carrière. 'Als je volgend seizoen iemand nodig hebt, dan laat je het me maar weten', zei ik hem. We zijn beginnen praten en praten, tot we op het punt kwamen dat hij me zei dat hij me nù al wou. Ik kon me ook erg goed vinden in het project. Ze zijn echt van plan om een kandidaat voor play-off I te worden. Het is ook gewoon een fantastische club, met fantastische supporters in een mooie stad. De sfeer in het stadion is telkens geweldig. Voor zo'n publiek spelen, is waar je het als voetballer voor doet. Ik kijk er enorm naar uit."



Gevoel

"Ik ben puur op mijn gevoel afgegaan. Dit was de beste keuze. Ook privé. Ik zat goed bij Galaxy, werd er enorm geapprecieerd en heb er een supergoede tijd gehad. Maar nu voelt het goed om weer in België te zijn, dichter bij mijn kinderen en mijn familie."



Van Damme was sinds januari 2016 aan de slag bij Galaxy, waar hij aanvoerder was. Met zijn ex Elke Clijsters heeft hij twee kinderen, zoon Cruz (7) en dochter Cleo (6), die hij door zijn Amerikaans voetbalavontuur amper zag. In België heeft Van Damme, een jeugdproduct van Lokeren, een voetbalverleden bij Germinal Beerschot (2001-2002), Anderlecht (2006-2010) en Standard (2010-2015). Hij droeg ook het shirt van Ajax (2001-2004), Southampton (2004-2005), Werder Bremen (2005-2006) en Wolverhampton (2010).