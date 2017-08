"Ga maar na: overal waar ik speelde, voegde ik iets extra toe"

Filip Kevers

Nog maar een paar dagen geleden gearriveerd op Stayen, kreeg Legear van Jonas De Roeck een volledige tweede helft de gelegenheid om zich te tonen. En dat uitgerekend in het Astridpark tegen de ploeg waar hij de mooiste dagen van zijn carrière sleet. Voor de tweede keer - twee jaar geleden viel hij in met Standard - sinds zijn vertrek in 2011 kwam hij er terug. Er was veel kritiek op de komst van Legear naar Stayen, ook de aanhang van Anderlecht had het niet op hem begrepen. Maar de Luikenaar gaf ze allemaal lik op stuk. "Ik begrijp dat gejouw van de supporters van Anderlecht wel. Een logische reactie is dat, vind ik. Maar wat maakt het uit. Na negentig minuten zullen ze ook wel begrepen hebben dat niet ik, maar anderen hun gejouw verdienden. Met een goal, assist en een overwinning heb ik hen getoond dat ik er nog altijd sta."