Hein beantwoordt geen vragen en moppert: "Ref is fout, punt"

Na de 3-2-nederlaag op Moeskroen waren ze bij AA Gent bijzonder aangeslagen. Exponent van de teleurstelling was coach Hein Vanhaezebrouck, die bij de persconferentie na de partij geen vragen wilde beantwoorden. "Ik geef enkel mijn analyse van de match", aldus Hein, die vervolgens wél de scheidsrechter een pak voor de broek gaf. "Hij was fout, punt."



Nochtans leek er in Moeskroen lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de Gentenaars, die al snel 0-2 voorkwamen. Op enkele minuten van de rust besloot ref Laforge echter rood te trekken voor een al bij al faire tackle van Gent-verdediger Gigot. Gevolgen: een miraculeuze remonte van de Henegouwers en de toorn van Hein Vanhaezebrouck. "Ik heb de beelden gezien, ook op ware snelheid. Het is geen rode kaart. De beslissing is fout, punt", aldus Hein. "Het was zelfs geen geel."