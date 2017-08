Moedeloos Gent verliest in slotminuten op Le Canonnier na onterechte rode kaart

Door: redactie

Net als vorige week heeft AA Gent ook nu een voorsprong in het slot weggegeven. Voor de koffiepauze leek er met doelpunten van Dejaegere en Sylla nog geen vuiltje aan de lucht, maar een (onterechte) rode kaart van Samuel Gigot deed de wedstrijd volledig kantelen. Mohamed milderde met de aansluitingstreffer waarna Govea en Bolingi Le Canonnier luttele minuten voor affluiten in extase brachten. Moeskroen pakt 9/12, Gent moet dringend herbronnen.

Moeskroen speelde aardig mee in de eerste helft, maar toch waren de kansen voor de bezoekers. Eerst raakte Simon niet voorbij Bailly, vervolgens belette hij ook Sylla tot twee maal toe de openingstreffer tegen de touwen te prikken. Vierde keer, goede keer dan maar. Een infiltrerende Dejaegere kreeg de bal aan de rand van de zestien en poeierde het leer fraai in het dak van het doel. Een knappe goal, maar niet zo knap als de 0-2. Sylla maakte zijn eerder gemiste mogelijkheden goed door de bal vanop een twintigtal meter enig mooi in de verste hoek te krullen. Gent op rozen, tegen een niet eens zo onaardig spelend Moeskroen. De thuisploeg versierde evenwel maar één kansje, maar Kalinic stond pal op een inzet van Mezague. De buffalo's leken met een gerust gemoed de kleedkamers in te trekken, maar dat was buiten Laforge gerekend. De scheidsrechter duwde twee minuten voor rust prompt een rode kaart onder de neus van Gigot. De tackle op de bal van de Fransman was dan wel driest, de uitsluiting was een zeer streng verdict.

Erop en erover

Een beslissing die Moeskroen na rust hernieuwde moed gaf en de ene aanvalsgolf na de andere in elkaar deed knutselen. Gent was nergens meer, de thuisploeg wist aardig gebruik te maken van het mannetje meer. Awoniyi en Mohamed misten eerst nog, maar wat later stak Kalinic een handje - of moeten we zeggen hoofd? - toe. De Kroatische doelman kwam onnodig ver uit zijn kooi en kopte de bal pardoes voor de voeten van Mohamed. De middenvelder stifte de aansluitingstreffer knap in doel. Het sein voor een heus slotoffensief van de thuisploeg. Het wou meer, en kreeg dat ook. Govea trapte de gelijkmaker eerst staalhard tegen de netten, vervolgens kegelde Asare de ingevallen Amallah onderuit in het eigen strafschopgebied. Bolingi zette de elfmeter in twee tijden om. Een terneergeslagen Gent was niet meer bij machte om een vuist te maken. Door de overwinning draait Moeskroen bovenin mee, de manschappen van Hein Vanhaezebrouck bezetten met één schamel puntje uit vier wedstrijden de voorlaatste stek. Volgende week komt die andere topploeg in crisis - Anderlecht - op bezoek in de De Ghelamco Arena. Dat belooft...