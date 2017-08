Controverse in Moeskroen: was dit rood voor Gigot?

ODBS

Het leek de perfecte avond te worden voor de Buffalo's in Moeskroen. Meer dan knappe goals van Dejaegere en Sylla zorgden voor Gents vertrouwen op Le Canonnier. Vooral de goal van Dejaegere na een knappe combinatie droeg de stempel van het wervelende Gent. Ook daarna hing de 0-3 veel meer in de lucht dan dat Excel de aansluiting zou vinden, met onder andere Kubo die miste. Tot minuut 42 en Gigot een harde tackle langs de zijlijn inzette. Olinga ging onderuit, maar Gigot had 100% de bal. Groot was dan ook de Gentse verbazing dat ref Laforge rood bovenhaalde. Olinga miste daarna de kans op de 1-2, al staat Gent nu plots nog voor een lastige tweede helft.