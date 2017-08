Dubbele winst voor Club Brugge in Kortrijk met het oog op kraker in Athene

Wouter Devynck

In een match die volledig in het teken stond van de Europese return in Athene, pakte Club Brugge met een experimenteel elftal winst op het veld waar het het altijd zo moeilijk heeft. Waardoor het 12 op 12 heeft én fris tegen AEK kan aantreden. Dubbele winst.

Zeven vervangingen voerde Ivan Leko maar liefst door. 7! In vergelijking met de heenmatch tegen AEK Athene bleven enkel Horvath, Mechele, Vanaken en Vossen staan. Refaelov en Diaby mochten nog eens starten. De Bock maakte zijn comeback, Vlietinck en Vanlerberghe werden opgevist en Cools en Mera maakte zelfs hun seizoensdebuut. In het geval van de Colombiaanse centrale verdediger bovendien zijn allereerste match sinds zijn zomertransfer. Ook een primeur: Vanaken en Refaelov samen aan de aftrap. Voor de eerste keer dit seizoen.



Dat alles natuurlijk om over vier dagen met zijn (beste) basiselftal de Europa Leaguegroepsfase te proberen halen. En toch blijft het een vreemd beeld om spelers als Vormer en Nakamba op de bank te zien plaatsnemen, Dennis zelfs in de tribune. Nadat de thuisploeg de match in handen nam, was de eerste echt Brugse kans voor Diaby die Kaminski aan het werk zette. Meteen daarna strafschop voor blauw-zwart. Kumordzi met een duidelijke handsbal en wie anders dan Vossen knalde de elfmeter binnen. Drie op drie, er zijn er die het heel wat slechter doen. Als het donderdag in Griekenland tot strafschoppen komt, mag Vossen als eerste naar de stip stappen. Kwestie van zijn ploegmaats het goede voorbeeld te geven.