Michel Verschueren opgenomen in het ziekenhuis

Door: redactie

20/08/17 - 11u37

Michel Verschueren ligt in het ziekenhuis. Dat maakte de 86-jarige 'Mister Michel' vandaag zelf bekend op Twitter, de sociaalnetwerksite waar Verschueren erg actief op is. Verschueren heeft een lichte bloedvergiftiging opgelopen en mag morgen allicht al naar huis.

"Mister Michel zal spijtig genoeg niet aanwezig kunnen zijn op de wedstrijd tegen STVV", schrijft de 'Zilveren Vos' op Twitter. "Hij is sinds gisteren in het UZ Jette opgenomen. Sorry."



"Maar wees gerust: ik zal onze ploeg wel op de televisie volgen en reken op een goede prestatie van hongerige wolven om de drie punten thuis te houden." Anderlecht ontvangt Sint-Truiden om 14u30 in het Constant Vanden Stockstadion.