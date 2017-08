Kijk eens aan wie al op de tribune zat tijdens KV Mechelen-Antwerp

Door: redactie

20/08/17 - 09u35

© photo news.

Hij speelde nog niet mee met zijn nieuwe ploeg Antwerp, maar Jelle Van Damme kwam zijn ploegmaats wel al een hart onder de riem steken tegen KV Mechelen. De verdediger, die voor zo'n 200.000 euro overkomt van LA Galaxy, nam plaats in de hoofdtribune met zijn manager Nico Vaesen en Antwerps sportief directeur Luciano D'Onofrio. En Van Damme bracht zijn team ook meteen geluk, want 'The Great Old' won de vurige derby met 1-2.