Antwerp wint vurige derby in slotfase

Kristof De Cnodder

19/08/17 - 22u22

© belga.

Niet voor watjes, het burenduel tussen KV Mechelen en Antwerp. Na negentig minuten bikkelen won de Great Old uiteindelijk met 1-2. Dankzij de tweede seizoenszege is promovendus Antwerp mooi mee met het koppeloton. KV blijft met drie op twaalf onderaan hangen.

Het was tien jaar geleden dat KV Mechelen en Antwerp nog tegen mekaar hadden gespeeld. Beide Antwerpse traditieclubs hadden dus heel wat verloren tijd in te halen. Zou het daarom zijn dat de provinciale derby een vliegende start nam? Na tien minuten hadden we al vijf volwaardige kansen geteld, drie voor de thuisploeg en twee voor de bezoekers. Antwerps toekomstige linksback Jelle Van Damme - naast sportief directeur Luciano D'Onofrio op de eretribune - zal zich wel eens in de ogen hebben gewreven. Gescoord werd er echter niet. Lees ook Van Damme over zijn vertrek bij Galaxy: "Eén van de moeilijkste beslissingen in mijn leven"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.

Als de mogelijkheden zich aan dat tempo hadden blijven opstapelen, zouden we zijn uitgekomen aan 45 stuks. Zo ver kwam het uiteraard niet. Na een kwartiertje ging de storm enigszins liggen. Wie ook ging liggen was Obbi Oulare. Al na een kwartier werd deze boom geveld in een duel met Cocalic. Oulare stond niet meer recht en moest worden vervangen door Ivo Rodrigues.



Verder nog het vermelden waard in de eerste helft: twee laten pogingen van KV Mechelen. Iets voorbij het half uur schoot Kawaya op aangeven van Croizet van dichtbij op Domingues, terwijl Drazic op slag van rust de deklat viseerde. Op die manier gingen we rusten met 0-0, terwijl Malinwa al bij al net iets meer verdiende.

Kolkend stadion Zo spectaculair de eerste periode begon, zo matig begon de tweede. De sfeer in het stadion bleef wel kolkend, maar op het veld werd er met het verstrijken van de tijd meer gebikkeld dan gevoetbald. Het was vooral Antwerp dat viriel voetbalde en dat leidde tot irritaties bij Malinwa. Die irritaties werden alleen maar groter Joeri Dequevy en Frédéric Duplus op de rechterkant hun duivels ontbonden. Dequevy bereikte met een heerlijk hakje Duplus en die knalde de 0-1 snoeihard tegen de touwen. © belga.