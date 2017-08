Efficiënt Lokeren bibbert naar zege bij Waasland-Beveren

XC

video Lokeren heeft zijn eerste driepunter van het seizoen beet. De manschappen van Peter Maes gingen met 2-3 winnen bij Waasland-Beveren. Philippe Clement verloor dan weer voor het eerst als coach van 'De Leeuwen'.

Beide ploegen stonden duidelijk gemotiveerd aan de aftrap van de Waaslandse derby. Na amper vier minuten voetballen kwam Lokeren zelfs al op voorsprong. Goblet had in eerste instantie een prima redding in huis, maar vanuit de herneming kon Marzo de 0-1 tegen de touwen werken. Een kwartiertje later was het opnieuw prijs voor de bezoekers. 'De Leeuwen' kregen een hoekschop niet goed weggewerkt. Miric profiteerde optimaal.



De thuisploeg kwam nadien beter in de wedstrijd, maar toch moest Goblet zich tien minuten voor de koffie een derde keer omdraaien. Kehli zonderde - met een heerlijk steekpassje - Terki af. Die laatste bleef ijzig koel: 0-3, meteen ook de ruststand.



In de tweede helft kreeg Waasland-Beveren al snel wat het verdiende. Morioka behield het overzicht en legde het leer terug tot bij Ampomah. De Ghanees duwde de 1-3 netjes binnen. Een kwartier later liep Camacho goed in op een hoekschop van Morioka, om vervolgens de aansluitingstreffer binnen te buffelen. Lokeren had het moeilijk, maar hield wel stand. Peter Maes boekte zo zijn eerste driepunter van het seizoen.