Eupen duwt inspiratieloos Oostende nog wat dieper de put in

19/08/17

Oostende is in crisis, zoveel is zeker. De manschappen van Yves Vanderhaeghe gingen ook aan de Kehrweg ten onder. Een vinniger Eupen haalde het met 2-1. Eupen pakt zo zijn eerste punten, terwijl Oostende troosteloos op de laatste plaats prijkt.

Dan toonde Oostende na rust betere intenties. Al was het Eupen dat na twee minuten altijd op voorsprong moest staan. Ocansey miste echter oog in oog met Proto. Canesin had medeleven en deed hetzelfde. Dat had de Braziliaan beter niet gedaan, want luttele minuten later maakte de snelle Ocansey zijn misser goed. Alleen voor de Oostendse doelman prikte de Ghanees nu wel binnen. Niet veel later kon Gano de bordjes opnieuw in evenwicht hangen, maar de topschutter schoot de bal onbesuisd over doel. Een grote én belangrijke misser, want korter zou Oostende niet meer bij de gelijkmaker komen. Het tempo verdween uit de match. Voor Eupen hoefde het niet meer, Oostende kon niet beter. Een slotoffensief van de West-Vlamingen kwam er niet meer, waardoor Oostende met een 0/12 nu écht wel in crisis is.