Hoe een blessure ook goed nieuws kan zijn in Anderlecht

Een blessure die gelegen komt: het bestaat. Door de onbeschikbaarheid van Trebel speelt Hanni centraal en Onyekuru op links. Het moet het voetbal van Anderlecht ten goede komen.

Naar verluidt trekt een coach meer lessen uit nederlagen dan uit zeges. Wel, tegen Charleroi kan het niet anders of René Weiler heeft geleerd dat een driehoek op het middenveld met Leander Dendoncker, Sven Kums en Adrien Trebel niét werkt. "We lijken misschien te hard op mekaar", vatte Kums samen. Een understatement. Anderlecht voetbalde erg stereotiep, zonder kansen.



De oplossing: één van de genoemde drie uit de basiself zetten, zodat een spelmaker - Sofiane Hanni of Nicolae Stanciu - als nummer 10 voor creativiteit en gevaar kan zorgen. Maar wie moet dan plots naar de bank verhuizen: Dendoncker, Kums of Trebel? Voor Weiler allerminst een makkelijke keuze, want hij heeft voor allen een boon. Maar zie, dat dilemma stelt zich voor één weekend alvast niet. Oef.



Tegen STVV kan Anderlecht namelijk geen beroep doen op Trebel. De Fransman heeft last aan de adductoren - tegen Charleroi incasseerde hij een venijnige tik - en trainde gisteren opnieuw niet. Hanni verschuift zo naar het centrum, waar hij paars-wit aan het voetballen moet zien te krijgen. Henry Onyekuru start, net als tegen KV Oostende, op links - hij is een garantie op dribbels.



Gezien de malaise waarin Anderlecht verkeert - aan de bal is er simpelweg geen plan -, kunnen die verplichte ingrepen het voetbal alleen maar ten goede komen. Volgende week begint de hele discussie evenwel opnieuw. Verwacht wordt dat Trebel tegen AA Gent wel weer inzetbaar is. En aangezien Weiler Trebel graag gebruikt bij zware uitduels...



't Zijn zorgen voor later.