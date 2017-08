VIDEO: Dury bij onze videoman: "En toch missen we Leye"

Mathieu Goedefroy

18/08/17 - 23u44

© Mathieu Goedefroy.

"Je kan ambitie hebben, je kan goed voetballen, je kan ambitieus zijn,... maar zonder spelvreugde kunnen wij niks bereiken." Het waren de woorden van Francky Dury na een partij waarin zijn jongens over het veld hùppelden. 0-4 op Sclessin. Het Luikse schip mag dan wel al een tijdje zinkende zijn, je maakt zo'n ruime zege in de Hel niet elke dag mee. "Wij hebben heel veel jonge spelers en ik heb hen gevraagd om zich te tonen. Saponjic, Iseka, Doumbia, dat zijn allemaal jongeren die ik wil meenemen in ons verhaal, ook Europees. Dankzij onze ambities zullen we dit seizoen meer dan 50 wedstrijden hebben. De basis van ons succes is dan de spelvreugde die zij beleven."



Ondanks het vertrek van topschutter Mbaye Leye was scoren op Standard geen probleem. Was de Senegalees dan minder belangrijk voor het elftal van Dury dan gedacht werd? "Het zou flauw zijn van mij om daar positief op te antwoorden. Mbaye is altijd een geweldige kapitein geweest. De manier waarop we uit mekaar gegaan zijn is spijtig, en we zullen hem toch altijd nog een beetje missen", aldus Dury. "Maar vandaag hebben de anderen zijn vertrek inderdaad goed ingevuld."