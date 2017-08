Standard incasseert oplawaai voor eigen publiek tegen freewheelend Essevee: 0-4

Manu Henry

18/08/17 - 22u26

© photo news.

video Wat een afgang. Wat een ontnuchtering. Een ontstellend zwak Standard lijkt na de veelbelovende seizoensstart het noorden weer helemaal kwijt. Vanavond trakteerde Zulte Waregem de Luikenaars op een oplawaai van jewelste: 0-4. Alle doelpunten vielen na de pauze, onder meer dankzij acht dolle minuten. Zo is Essevee weer (even) co-leider. Francky Dury heeft zijn nieuwelingen andermaal tot een goed team gekneed.

Weinig soeps op Sclessin vandaag in het eerste bedrijf, vooral aan de kant van Standard. Te onzorgvuldig, te weinig beweging zonder bal, te weinig creativiteit. Sa Pinto heeft nog een pak werk. Een afstandsschot van Mpoku en een flits van Dossevi, het was zowat het enige wat de Rouches te bieden hadden. Niet dat Ochoa aan de overzijde veel werk moest opknappen, maar de schaarse kansen waren wel voor Essevee. Kaya borstelde het leer maar net naast de winkelhaak en ook Olayinka kon zijn overhoekse knal niet kadreren. Daarbovenop komt nog eens de blessure van Orlando Sa. De Portugees, die pas vanaf volgend weekend zijn schorsing ziet ingaan, tastte in het slot naar het dijbeen. Meteen einde verhaal voor de aanvaller van de Luikenaars. (lees hieronder verder)

Waregemse demonstratie

Maar dan moest de wedstrijd eigenlijk nog losbarsten. Standard begon dan wel feller aan de tweede periode, het doelpunt viel iets voorbij het uur aan de overkant. Nil De Pauw knikte in de herneming de verdiende 0-1 voorbij Ochoa in doel. Vervolgens zakte Standard als een pudding hélemaal in mekaar. Kaya krulde het leer twintig minuten voor affluiten knap in de verste hoek, nog eens drie tellen later tikte Olayinka - op aangeven van Coopman - de 0-3 tegen de touwen. Een deel van het Luikse publiek hield het dan al voor bekeken. En geef ze eens ongelijk. Dit Standard doet denken aan het Standard van vorig seizoen. Een kwaliteitsinjectie lijkt dan ook allesbehalve overbodige luxe voor coach Sa Pinto - zelfs met de komst van onder meer Mpoku. Het mocht Zulte Waregem een worst wezen want het slotakkoord was er nog eentje voor de bezoekers. Kaya trapte vanop de stip de veelzeggende 0-4 eindstand op het bord. Een avond die de meegereisde Waregemse fans niet snel zullen vergeten. Standard is dan weer aan bezinning toe.