Kara: "Ontgoocheling, maar geen crisissfeer op Anderlecht"

Pieter-Jan Calcoen

18/08/17 - 20u07

Kara groet de fans na de nederlaag op Charleroi. Anderlecht startte de competitie met 4/9. © photo news.

Slechts vier punten uit drie matchen en nog maar één keer gescoord, maar toch was Kara Mbodj (27) de rust zelve op het persmoment. "Er hangt geen crisissfeer op Anderlecht." Als 'King Kara' het zegt...

King Kara lijkt wel de nieuwe woordvoerder van Anderlecht. De laatste weken praat de Senegalees erg vaak met de media. Het moet daarbij gezegd: hij doet het goed - vanuit het standpunt van de club dan toch. Zeker nu: na de 4/9 en de zwalpende aanval pleit Kara voor rust. "Er hangt hier geen crisissfeer", benadrukt hij. "Tuurlijk zijn we ontgoocheld dat het de voorbije weken minder liep, maar ik ben zeker dat we zullen terugslaan. Daar werken we elke dag keihard voor. (lacht) We moeten de huidige situatie niet dramatiseren, hé. Tegenslag hoort nu eenmaal bij het leven."



Lukasz Teodorczyk kan ervan meespreken. De Pool is dit seizoen dramatisch en ook zijn play-offs waren niet goed. Kara neemt het op voor zijn spits. "Jullie kijken altijd naar Teo, maar hij krijgt ook geen goeie ballen", klinkt het. "Dit is een collectief probleem. We moeten als team op zoek naar oplossingen. Ach, ik maak me geen zorgen."



Geen schrik voor concurrentie

Ook niet over de komst van een mogelijk nieuwe verdediger en dus een extra concurrent. "Concurrentie hoort bij een topclub", aldus Kara, die zijn contract bij paars-wit verlengde tot 2020. "Of dat betekent dat ik sowieso blijf? Ik voel me hier goed, maar ik sluit niks uit. Ik blijf ambitieus. Weet je, enkel als het sportieve project me aanspreekt en alle partijen er beter van kunnen worden, behoort een transfer tot de mogelijkheden. Geld is bijzaak. Als ik enkel aan mijn bankrekening zou denken, speelde ik hier al lang niet meer."



"Op dit moment is mijn persoonlijke situatie trouwens niet belangrijk", besluit Kara. "Enkel de ploeg telt. En de match tegen STVV. We willen absoluut winnen."