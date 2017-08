Leya Iseka: "Met die zogenaamde stap achteruit heb ik helemaal geen moeite"

JONAS VAN DE VEIRE

18/08/17 - 07u40

© belga.

Aaron Leya Iseka (19) is on a mission. Het explosieve toptalent wil dit seizoen zijn carrière definitief lanceren. "Ik voel dat Zulte Waregem een ideaal platform is. Zoals Standard voor Michy." Vanavond gaat Leya Iseka tegen de ex-club van grote broer Michy Batshuayi op zijn naar zijn derde opeenvolgende treffer.

Vorige week had Club Brugge de handen vol met Aaron Leya Iseka - ooit gebombardeerd tot de gedoodverfde opvolger van Romelu Lukaku bij Anderlecht. Alleen loopt de weg naar een onbetwiste basisplek in het Astridpark voor Leya Iseka met wat omwegen. Vorig seizoen leende paars-wit hem uit aan de Franse topclub Marseille. Afgelopen zomer volgde een tijdelijke verhuis naar Zulte Waregem. "Maar met die zogenaamde stap achteruit heb ik helemaal geen moeite", verzekert Leya Iseka. "Oké, de prestige en het budget is misschien kleiner dan bij Marseille. Maar dat was ook niet het belangrijkste." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

Vooral het sportieve project bepaalde namelijk de carrièremove van Leya Iseka. De keuze viel uiteindelijk op Essevee. "Er was ook interesse van Oostende, Mechelen, Moeskroen en enkele Franse tweedeklassers", vertelt de aanvaller. "Maar mijn voorkeur ging uit naar Zulte Waregem. Dit is een ambitieuze club, die zowel in de competitie als in de Europa league iets wil tonen. Bovendien heerst er een positieve mentaliteit in de club, dat was cruciaal voor me."