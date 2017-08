Pro League: "Vergissingen van videoref zoals in Waregem zijn onaanvaardbaar"

Bewerkt door: MH

Pierre François, de CEO van de Pro League, roept scheidsrechtersbaas Johan Verbist op de blunders met de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League "zo snel mogelijk" en "kordaat" aan te pakken. "De clubs hebben geld op tafel gelegd en willen iets terugkrijgen voor de geleverde investeringen", zei François vandaag.

Na de gemiste strafschop in de competitiewedstrijd van vrijdag tussen Zulte Waregem en Club Brugge (1-2) was de maat vol voor de profclubs. Bij een 1-2 stand tikte Brandon Mechele in de 75e minuut Peter Olayinka aan tegen de voet. Essevee wilde een strafschop, maar scheidsrechter Lawrence Visser wuifde het appel weg. Nochtans had Visser in het Regenboogstadion de hulp van videoref Yves Marchand. De Pro League verwijst ook naar een niet-gefloten penalty in Eupen-Zulte Waregem op de eerste speeldag en de "onnodige tussenkomst" in Moeskroen-Charleroi op de tweede speeldag. De niet-gefloten strafschop aan de Gaverbeek deed de emmer overlopen. Pierre François heeft zondag in een mail aan Verbist gevraagd de gepaste maatregelen te nemen. "Vergissingen van de videoref zoals vrijdag in Zulte Waregem-Club Brugge zijn onaanvaardbaar en te vermijden", aldus François.

"Testfase"

"Vorig jaar is er al offline getest, daarom is de Pro League nu iets minder clement. We moeten heel snel op de bal spelen. We zitten in een testfase, dus het is nu dat we de juiste mensen op de juiste plaats moeten zetten", zei François, die eist dat Marchand en zijn team niet langer plaats mogen nemen in het busje. "Als we de goede beslissingen niet nemen, zal de algemene tendens zijn dat de videoref tot niets dient. Onze clubs zullen niet begrijpen waarom er zo veel geld in het project gestoken wordt als het toch geen resultaten oplevert. De Pro League is voorstander van een videoref. We geloven dat het publiek, de clubs en vooral de scheidsrechters zelf er baat bij hebben."



De Pro League wijst erop dat de clubs de voorbije jaren heel veel inspanningen geleverd heeft om het niveau van de arbitrage in ons land te verhogen. Zo zijn er sinds dit seizoen acht semiprofs aan de slag, werden de vergoedingen van de grensrechters opgetrokken, is er een Reviewcommissie geïnstalleerd en wordt elke competitiewedstrijd gevolgd door een Match Delegate. François reageerde vorige maand al verontwaardigd nadat drie scheidsrechters - onder wie semiprof Erik Lambrechts - niet waren geslaagd voor hun jaarlijkse tests en twee onder hen nog op vakantie waren. Ook die vaudeville kwam in de mail naar Verbist aan bod.



Vorige week besliste de Pro League nog om de testfase met de videoref in 48 competitiewedstrijden - die de clubs zo'n 500.000 euro kost - uit te breiden naar een totaal van 83 wedstrijden.