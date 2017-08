Jonas De Roeck voorgesteld als nieuwe coach van STVV: "Ik mocht deze kans niet laten liggen"

Stijn Joris en Mathieu Goedefroy

14/08/17 - 18u15

© Mathieu Goedefroy.

video Jonas De Roeck (37) heeft er zijn eerste werkdag als coach van STVV opzitten. Na de ochtendtraining volgde zijn officiële voorstelling. Tot vorige week werkte hij nog deeltijds als bediende. Nu stort hij zich voluit op zijn trainerscarrière. Het vragenvuur op de persconferentie doorstond hij alvast vlot. Eerder stond hij ook onze videoman te woord: "Voorzitter wil play-off 1 maar ik bekijk het week per week."

Van wanneer dateren de eerste contacten? "Ongeveer twee weken geleden heb ik een screening gehad. Vorige week zaten we weer samen en vanaf dat moment was de interesse eigenlijk pas echt concreet. Het moest snel gaan want het seizoen loopt al. We hebben mekaar vrij snel gevonden."

Hoe was het om vanochtend voor het eerst die training te mogen leiden? "Alles is goed verlopen. Het was een aangename eerste kennismaking. Ik heb me bewust vorige week nog afzijdig gehouden. Mijn assistenten Chris en Nico hebben goed werk geleverd." © photo news.

Had je het gevoel dat dit een kans was die je niet mocht laten schieten? "Ik was niet van zin de eerste kans die ik zou krijgen meteen te pakken. Er waren veel raakpunten tussen. STVV bouwde de voorbije jaren een nieuw stadion en er is een korte en langtermijnvisie. In het verleden toonde Sint-Truiden ook aan dat het op moeilijke momenten achter de coach blijft staan. Dit is een stabiele club en dat vind ik heel belangrijk."

Je was aandachtig toeschouwer bij de match tegen Standard. Wat was je indruk? "Het was leuk om aan het einde van de match die drie punten nog te pakken. Ik zag een groep terug op het veld die ondanks de moeilijke omstandigheden toch nog een winnaarsmentaliteit toonde. Dat is waar STVV al jaren voor staat. Ze bleven ervoor gaan en met de juiste ingesteldheid."

Je passeerde na de match al even in de kleedkamer. Wat heb je gezegd? "Dat ze van de zege mochten genieten want ze hebben er hard voor gewerkt. Er zijn momenten dat je hard moet werken, maar ook momenten dat je eens moet genieten."

Zondag is het de beurt aan jou en je mag meteen van start gaan tegen Anderlecht. Is dat een cadeau of net niet? "In voetbal krijg je niet snel cadeaus. We gaan die wedstrijd benaderen zoals alle andere. Het wordt voor de spelers deze week ook kennismaking met mijn manier van werken. Hopelijk loopt dat goed."

Elke trainer heeft een visie. Wat is de jouwe? "Ik vind een visie een beetje omslachtig. Het is belangrijk om te weten wat de cultuur en de identiteit van de club is. STVV is een volksclub en de fans willen een ploeg die bereid is om zich in het zweet te werken. Elf jongens die nooit opgeven en als het moeilijk gaat, als ploeg opstaan. Zoals tegen Standard. Als speler droeg ik die aspecten al hoog in het vaandel en als trainer zal dat niet anders zijn. Op dat vlak vonden we punten waarin ik met deze club overeenkom." © photo news.

Er staan al 6 punten op de teller. Nog 24 te gaan en het behoud is quasi zeker. 20 procent van het werk lijkt dus al gedaan. "Ik mik niet specifiek op 30 punten. Elke week wil ik proberen winnen."

Welke ambities koester je dan? "Die kan ik moeilijk nu al uitspreken. Ik ben hier nog maar pas en wil eerst eens kijken wat de groep in zijn mars heeft. Dat kan je het best merken op training. Pas later in het seizoen kunnen we bepalen of we misschien hogerop kunnen kijken."

Je bent nog maar twee jaar geleden gestopt met voetballen. Wanneer wist je dat je trainer wou worden? "Al vrij vroeg. Ik was op het veld altijd bezig met coaching. Ik wist heel goed wat ik kon en vooral wat ik niet kon. Dat probeerde ik dan te compenseren door te coachen. Als je 35 wordt, weet je dat je carrière als speler niet lang meer zal duren. Op dat moment ben mijn trainerscursus begonnen. UEFA B en A heb ik al. Nu ben ik aan mijn Pro Licence bezig. Ik kon me vorig jaar pas inschrijven. Dan ga ik nog beter worden. (lacht)"

Je bent een van de jongste coaches in 1A. STVV kiest vaker voor beginnende trainers. Speelde dat een rol denk je? "Ik denk niet dat STVV me in huis haalde omdat ik jong ben. Ze hebben meerdere trainers gescreend. We hebben veel over voetbal gepraat ook over wie ik ben. Ik krijg niet zomaar een kans omdat ik jong ben. STVV is een beetje een uitstalraam. Jonge trainers die hier enkele jaren goed gewerkt hebben, bouwden nadien een mooie carrière uit."

Tot vorige week was je nog coach in 1ste amateur. Nu spring je naar twee afdelingen hoger. Een grote stap? Was je bij Berchem al fulltime coach? "Ik werkte tot voor kort nog deeltijds op de dienst vreemdelingenzaken. Dat heb ik nu opgegeven. Dat is een risico. Een trainer is altijd een beetje interim. Een geval zoals dat van Alex Ferguson is zeldzaam. Maar ik sta 100 procent achter deze keuze omdat ik weet waar ik terechtkom en ik in mijn slaagkansen geloof."

Waarom denk je zelf dat je klaar bent voor deze rol? "Ik heb vorig jaar een zekere bevestiging gekregen dat ik toch bepaalde dingen goed onder de knie heb en over bepaalde kwaliteiten beschik. Ik kreeg ook gunstige feedback van overal. Het is niet simpel om een kans als deze naast je neer te leggen. Ik ben me bewust van de gevaren in het voetbalwereldje, maar als je de sprong niet waagt, krijg je achteraf misschien spijt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het me zal lukken."

Je werk bij Berchem werd niet alleen door STVV naar waarde geschat. Ook Lokeren had interesse om je naar Daknam te halen. Hoe concreet was dat? "Die mogelijk was er misschien wel om daar samen met Peter Maes in de staf te fungeren. Dat was vrij concreet, dat kan ik wel zeggen. Alleen kreeg ik van bij het eerste contact met STVV meteen een heel goed gevoel. Ik heb er lang over nagedacht en mijn buikgevoel gevolgd."