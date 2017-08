Profclubs eisen ontslag van videoref

Door: Rudy Nuyens

De Pro League trekt aan de alarmbel, nadat de videoref vrijdagavond blind bleef voor een overduidelijke strafschopfout in Zulte Waregem-Club Brugge (1-2). In een brief aan scheidsrechtersbaas Johan Verbist eisen de profclubs dat hij fors ingrijpt.

De druppel die de emmer doet overlopen, is de "chaotische" introductie van de videoref. De Pro League verwijst daarbij naar een niet-gefloten penalty in Eupen-Zulte Waregem (ten nadele van Essevee), de "onnodige" tussenkomst van de videoref in Moeskroen-Charleroi (ten voordele van Moeskroen) en vooral de niet-gefloten penalty vrijdag in Zulte Waregem-Club Brugge (ten nadele van Essevee). Toen zag ref Lawrence Visser niet hoe Brandon Mechele een kwartier voor tijd een duidelijke strafschopovertreding beging op Peter Olayinka. Kan gebeuren. Maar dat ook de hulp van videoref Yves Marchand uitbleef, vindt men bij de Pro League onaanvaardbaar. De Pro League signaleert aan Johan Verbist dat het gaat om "een fout die geen enkele tv-kijker zou hebben begaan". De nalatigheid van videoref Yves Marchand wordt dan ook aanzien als "een grote blijk van onbekwaamheid". De Pro League vraagt dat Marchand en zijn assistenten stante pede worden vervangen.



De Pro League tilt des te zwaarder aan het falen van Marchand en co, omdat de nalatigheid deze keer een fase betrof die een invloed had kunnen hebben op het resultaat van de match. Dat werkt volgens hen het beeld in de hand dat er "bepaalde invloeden" zouden bestaan, waarbij de kleinere clubs benadeeld worden tegenover de grotere.



Videoref Marchand en zijn twee assistenten in het busje beschikten aan de Gaverbeek over tien verschillende camerastandpunten. Alles wat in dat busje gebeurt, wordt gefilmd en gearchiveerd. Verbist zal dus kunnen bekijken hoe Marchand en co reageerden op de fase.



