Vanderhaeghe na 0 op 9: "We missen mentaliteit"

Tomas Taecke

13/08/17 - 00u28

© belga.

KV Oostende heeft zijn start volledig gemist. Na de ontluisterende nederlaag tegen Waasland-Beveren bengelt de kustploeg tegen alle verwachtingen in onderaan het klassement met nul punten. Dat KVO tot dusver ook nog geen enkel doelpunt wist te scoren, maakt de malaise compleet: "Oostende is het niet meer gewoon om drie keer te verliezen", aldus VDH. "We moeten even met de kop tussen de knieën hangen. De ontgoocheling is heel zwaar, maar er is maar één manier om hier uit te komen. Dat is de volgende match (in Eupen, red.) heel serieus nemen en vechten voor elke meter". KVO zit al vroeg in het seizoen in nesten, toch wanhoopt Vanderhaeghe niet: "Het kan snel omkeren. We hebben in ieder geval genoeg kwaliteit om matchen te winnen. Nu zitten we in de hoek waar de klappen vallen, maar toch zullen we hier proberen uit te komen. Op dit moment missen we een beetje mentaliteit. En daar moeten we terug naar toe", aldus Vanderhaeghe.