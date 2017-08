Myny: "We hadden met 9 op 9 naast Club Brugge kunnen staan"

Luc Verweirder

Waasland Beveren pakte vanavond op KV Oostende snoeihard uit. De 0-3 eindstand flikkerde reeds halfweg op de bordjes. Met de eerste zege van het seizoen zetten de geel-blauwen hun goede reeks netjes verder, na de 3-3 in Genk op de openingsspeeldag en de 2-2 tegen KV Mechelen van vorige week.

"Blij dat we eindelijk de volle buit konden pakken", glunderde Olivier Myny. "Want we hadden voor hetzelfde geld naast Club Brugge met 9 op 9 kunnen prijken. Nu is 5 op 9 eigenlijk een te karige beloning voor het goede voetbal dat we in deze competitie al brachten."



"Ook in de Versluys Arena liep iedereen weer met plezier meters voor mekaar. Toen ik bij mijn vervanging naar de kant slofte, was dat echt omdat ik helemaal kapot zat. Iedereen gaat volop mee in het verhaal van onze coach, die maximale inzet vraagt."



"We wisten vooraf dat we hier in Oostende een goed blok zouden moeten zetten, en uiteraard heeft het geholpen dat we snel konden scoren. Maar inderdaad, zonder veel spraakmakende transfers is Waasland Beveren toch een ander team geworden. Hopelijk kunnen we dit doortrekken volgende week tegen Lokeren, zeker met het mentale voordeel dat we tegenover hen hebben opgebouwd. Die derby leeft enorm bij onze supporters." (LUVM)