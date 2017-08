KV Oostende blijft achter met nul op negen na erg zwakke vertoning tegen Waasland-Beveren: 0-3

Manu Henry

12/08/17 - 22u23

© photo news.

Nul op negen én nog geen enkel doelpunt gemaakt, het is de harde realiteit voor KV Oostende. De manschappen van Yves Vanderhaeghe blunderden erop los vanavond, vooral op defensief opzicht dan, en gingen roemloos ten onder tegen Waasland-Beveren: 0-3. Al na het eerste bedrijf lag de eindstand vast. Het debuut van Philippe Clement als hoofdcoach mag dan weer gezien worden.

0-2 na tien minuten voetballen, het was allicht niet het scenario dat KV Oostende vooropgesteld had vanavond. Het begon al in minuut twee, toen een grabbelende Silvio Proto de mist inging. Ampomah profiteerde maar wat graag: 0-1. Bij de tweede treffer zag de KVO-defensie er zowaar nog slechter uit. Tomasevic ging aan het klungelen en Gano was er als de kippen bij om de dubbele voorsprong in doel te leggen. Je zou op dat moment écht medelijden krijgen met Yves Vanderhaeghe. En de malaise ging gewoon voort. In de slotfase van de eerste helft torende Gano het hoogst op een gemeten voorzet van Morioka - toch echt wel een aanwinst, die Japanse recordaankoop - en knikte de veelzeggende 0-3 ruststand op het bord.