Vanhaezebrouck: "Nu ben ik plots de grote boze wolf"

Met een nul op zes heeft Gent zijn competitiestart stevig gemist. Hein Vanhaezebrouck hoopt dan ook dat zijn team de wederopstanding inzet op het veld van KV Mechelen. "Het wordt geen makkie", weet de T1 van de Buffalo's.

KAA Gent zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Na de Europese uitschakeling ging het in eigen huis onderuit tegen promovendus Antwerp. Het moet dus beter, weet ook Hein Vanhaezebrouck. "De voorbije jaren was ik God en nu ben ik plots de grote boze wolf", vertelt de coach op zijn wekelijkse persbabbel. Links en rechts werd zelfs geopperd dat de spelers hun trainer beu zouden zijn. "Ik heb het hen deze week nog gevraagd. Van de voltallige groep zijn er maar drie die hier zijn sinds mijn eerste jaar."



Dat Gent niet zomaar met de drie punten aan de haal gaat Achter de Kazerne weet Vanhaezebrouck maar al te goed. "Mechelen is een ploeg die gesteund wordt door een fantastisch publiek en komt dan ook in eigen huis op enthousiasme goed voor de dag. Het wordt geen makkie", blikt de trainer vooruit.