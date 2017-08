Jordan Remacle drie maanden aan de kant na succesvolle operatie

Door: redactie

8/08/17 - 17u05 Bron: Belga

© rv.

Jordan Remacle is dinsdag in Antwerpen aan de knie geopereerd. Er wacht de 30-jarige rechtsbuiten van Charleroi een revalidatie van drie maanden.

Opération super bien passee... et je tenais à remercier tout les messages de soutien des supporters. Notre histoire est loin d être finie ¿¿ pic.twitter.com/kwsWTzQLJl — Jordan Remacle (@RemacleJordan)

"De operatie is heel goed verlopen. Ik bedank de supporters voor hun steun. Ons verhaal is nog lang niet afgelopen", twitterde de ex-speler van Oud-Heverlee Leuven, AA Gent, Waasland-Beveren, Lokeren en Antwerp, die zich in januari bij Charleroi aansloot.



Remacle blesseerde zich in april in een wedstrijd van de play-offs tegen Club Brugge. Een maand later speelde hij zeven minuten in de terugwedstrijd tegen Club, maar speelde de blessure opnieuw op.