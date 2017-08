Forceert Jelle Van Damme via nooduitgang exit bij LA Galaxy en terugkeer naar België?

Stijn Joris & Rudy Nuyens

8/08/17 - 06u33

De klok tikt voor Jelle Van Damme (33). De ex-Rode Duivel wil graag terug in België komen voetballen. Antwerp en Gent willen hem best aan hun selectie toevoegen, maar dan moet LA Galaxy wel het licht op groen zetten. De Amerikaanse club heeft nog tot en met morgen om een vervanger te vinden voor haar kapitein. Dan sluit de transferperiode in de VS. Dat vormt vooralsnog een struikelblok. Manager Chris Klein lijkt daarom geneigd om Van Damme aan zijn contract - tot het einde van het jaar - te houden. "Hij blijft. We hebben niet de intentie om hem te laten gaan", liet Klein in de 'LA Times' verstaan.



Ook coach Sigi Schmid heeft er een goed oog in. "Hij is een geweldige speler. Ik maak me weinig zorgen dat hij ons verlaat." In het kamp van Van Damme hopen ze toch nog op medewerking van LA. Als hij het echt op de spits wil drijven, kan Van Damme nog tot en met 31 augustus een transfer naar België realiseren. In ons land loopt de transferperiode nog tot dan. Alleen zal hij dan de nooduitgang bij LA Galaxy moeten forceren. Die optie wil Van Damme liever vermijden. Gisteren dook er op sociale media een filmpje op waarin Van Damme zijn liefde voor Antwerpen bezong. Het bleek geen onsubtiele hint naar zijn voorkeursbestemming. "Het filmpje is al enkele maanden oud en dateert van het moment dat Antwerp promoveerde naar 1A. Het was een uit de hand gelopen grap. Ik had een weddenschap met een vriend afgesloten", lichtte Van Damme zelf toe. (SJH/RN)