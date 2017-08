Geeft Jelle Van Damme hier hint over volgende Belgische ploeg?

Door: redactie

7/08/17 - 15u43

© rv.

video

Keert Jelle Van Damme terug naar België of niet? Het is de vraag die de supporters van enkele Belgische eersteklassers dezer dagen ongetwijfeld bezighoudt. AA Gent heeft zijn zinnen gezet op de verdediger van LA Galaxy en ook Antwerp FC zou wel iets zien in de linkspoot. Als we uit onderstaand filmpje conclusies mogen trekken, dan heeft de 'Great Old' toch een licht streepje voor. Van Damme parodieert 'Antwaarpe', de bekende song van De Strangers. Het filmpje wordt alvast gretig gedeeld onder de Antwerp-fans.