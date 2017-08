Bondsparket vordert een speeldag schorsing tegen Butez (Moeskroen)

Bewerkt door: MH

Moeskroen-doelman Jean Butez riskeert na zijn rode kaart op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League één speeldag schorsing en een boete van 400 euro. Dat strafvoorstel heeft het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag gevorderd.

Alessandro (Westerlo) kijkt aan tegen twee speeldagen schorsing

Alessio Alessandro moet dan weer twee speeldagen naast de zijlijn toekijken. De middenvelder van Westerlo (1B) moet ook 300 euro boete betalen als minnelijke schikking.



In de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (1-2) op de openingsspeeldag van de Proximus League (1B) kwam Alessandro met twee voeten in op de enkel van de Braziliaan Crysan. Scheidsrechter Ken Vermeiren, die na de partij zwaar op de korrel werd genomen door de Kemphanen, trok meteen de rode kaart.



Als Westerlo het strafvoorstel aanvaardt, is de 21-jarige Alessandro geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Tubeke (12/08) en de verplaatsing naar het Koning Boudewijnstadion van Union (19/08). In het andere geval moeten club en speler dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie Profvoetbal verschijnen.