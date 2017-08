Mulder: "Teo ziet er negentig minuten lang ontevreden uit. Alleen als Boeckx in de buurt is, ontspant zijn gezicht"

Jan Mulder

7/08/17

Onze columnist Jan Mulder laat wekelijks zijn licht schijnen over de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. Vandaag: de vormcrisis waarin Lukasz Teodorczyk verkeert.

"Fenerbahce zou Lukasz Teodorczyk willen kopen. Doen?" "Ik zag de door de Turken begeerde spits gisteren tegen Oostende in actie. Hij was, wederom, de slechtste man op het veld. Teo ziet er negentig minuten lang ontevreden uit, wat het allemaal nog moeilijker maakt. Mokken en sjokken, all the way long. Alleen als Boeckx in de buurt is ontspant zijn gezicht en komt de lach." "Teo mist een vriend. Maar Frank Boeckx is geblesseerd en Sels keept goed, dat blijft voorlopig zo staan. Wat nu? Rustig zo doorgaan, de goals komen vanzelf, dacht ik. Het vorig seizoen vielen ze toch ook, bijna elke wedstrijd?"

"Het verschil met nu is de start. Teo begon vorig seizoen met scoren en leek daarna niet meer anders te kunnen. Teodorczyk is een speler die in een bepaalde modes zitten moet. Het ene doelpunt volgt het andere dan bijna vanzelfsprekend op. Die 'flow' is nu ver weg en hij is geen voetballer die op andere topkwaliteiten kan bogen."



"Tegen KVO werd de topscorer in de 54-ste minuut gewisseld, verdween in de kleedkamer. Vriend Boeckx zat er niet, Teo mokte onder zijn kapstok en kwam niet meer naar buiten. Trainer Weiler kondigde na de wedstrijd aan met hem te gaan praten. Dat is misschien verstandig. Ik zou, als ik Weiler was, dan ook voorzichtig het woord 'Fenerbahce' laten vallen. Kijken hoe Teo reageert."